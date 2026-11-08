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Общество

Нутрициолог рассказала, почему нельзя верить надписям «без сахара» и «эко»

Нутрициолог Анна Слип предупредила о маркетинговых уловках производителей продуктов питания. Пометка «без сахара» не гарантирует, что в продукте действительно нет сахара. Производители могут использовать вместо него глюкозно-фруктозный сироп, декстрозу, патоку или концентрированный сок, иногда добавляя сразу несколько таких ингредиентов. Об этом пишет News.ru.

Фото: ПАИ

Эксперт посоветовала внимательно читать состав на обратной стороне упаковки: ингредиенты указываются в порядке убывания их массовой доли. Первые позиции занимают компоненты, которых в продукте больше всего. Например, если в составе мороженого на первых местах указаны сахар и растительный жир, а не молоко, это не пломбир.

Анна Слип призвала не доверять рекламным надписям «фитнес», «эко» и «натуральный», а искать настоящее название товара, которое часто напечатано мелким шрифтом. Например, вместо «сгущёнки» на упаковке может быть указано «молокосодержащий продукт».

Также нутрициолог рекомендовала не ориентироваться на крупную цифру калорийности на лицевой стороне упаковки: её часто рассчитывают для искусственно уменьшенной порции. Более объективную информацию следует искать в таблице пищевой ценности, где показатели указаны для 100 граммов продукта.

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