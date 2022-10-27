Представитель псковских профсоюзов приняла участие в съезде специалистов по охране труда

21:19, 27 октября 2022, ПАИ

Всероссийский съезд специалистов по охране труда состоялся в Государственном Кремлевском дворце Москвы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного совета профсоюзов, в мероприятии приняла участие советник-консультант, главный технический инспектор труда регионального профобъединения Надежда Партхаль.

Участниками масштабного события стали более 5 000 представителей профессионального сообщества, органов власти и бизнеса. В ходе мероприятия обсудили изменения в законодательстве, организацию контрольной деятельности за соблюдением требований охраны труда, систему управления и автоматизацию охраны труда, цифровизацию медицинских осмотров и другие вопросы.

На выставке участникам съезда продемонстрировали современные технологии в охране труда, в том числе в обучении, оценке рисков, в применении инновационных СИЗ, разработанных для сохранения жизни и здоровья сотрудников.

Организатором мероприятия выступила медиагруппа ООО «Актион-диджитал» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.