Бабушек и дедушек поздравляют сегодня в России

08:27, 28 октября 2022, ПАИ

День бабушек и дедушек отмечают в России сегодня, 28 октября. Об этом пишет портал calend.ru.

День бабушек и дедушек празднуют с 2009 года, а дата 28 октября выбрана в связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.

Бабушка и дедушка – это, как правило, самые старшие члены семьи, по отношению к которым все остальные проявляют определённый такт и уважение. Собственно социальный статус «бабушка» и «дедушка» определяет их отношение с младшими членами семьи – внуками и внучками. И эти отношения носят как раз особый характер.