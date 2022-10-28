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Псковичи участвуют в программе «Технолидеры будущего»

Фото: PR-служба федеральной программы «Технолидеры будущего»

Школьники из Псковской области принимают участие в федеральном Акселераторе технологических проектов «Технолидеры будущего», в рамках которого они могут реализовать свой предпринимательский потенциал, сообщили в PR-службе федеральной программы «Технолидеры будущего», совместного проекта Фонда социальных инвестиций и Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Участники проекта смогут развить коммерческую идею технологического бизнеса до готового продукта всего за 5 месяцев обучения. Четыре команды будут бороться за звание лучших в числе ребят из 46 регионов России, одержавших победу в конкурсном отборе. Такая возможность появилась у школьников Псковской области благодаря федеральным и региональным программам поддержки детского технологического предпринимательства. 

«Акселератор «Технолидеры будущего» — это часть большой инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства для подростков, задача которой найти и поддержать команды, имеющие интересные технологические решения и готовые развиваться в сфере предпринимательства. За последние 2 года более 7 тыс. подростков приняли участие в образовательных программах, часть из них запустили собственные технологические стартапы», — рассказывает гендиректор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

В рамках программы школьникам будет предложена экосистема поддержки, включающая в себя вебинары, доступ к онлайн-библиотеке дополнительных материалов (интервью с предпринимателями, шаблоны, гайды), работу с проектным трекером — наставником, который готов своевременно реагировать в виде обратной связи на развитие и результаты команды. Лучшие участники программы получат возможность поучаствовать в проектной смене в одном из Всероссийских детских центров (Артек/Орленок) и добавить в свою «копилку» дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы – партнеры. 

««Технолидеры будущего» — это не просто федеральная образовательная программа, но и реальная возможность для ребят из разных регионов страны стать успешными технологическими предпринимателями, получить инвестиционную поддержку и окунуться в бизнес-среду вместе с единомышленниками», —  подчеркнула руководитель Акселератора технологических проектов «Технолидеры будущего» Виктория Рыжова.

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