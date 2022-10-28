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Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5 % годовых. 

«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении регулятора, передает агентство «Прайм». 

Такого решения ожидало большинство опрошенных экспертов. 

В конце февраля ЦБ провел экстренное заседание, на котором поднял ставку до рекордных 20 %. Мера была принята на фоне усиления волатильности финансового рынка в связи с западными санкциями и позволила быстро стабилизировать ситуацию, избежав скачка инфляции. 

С весны регулятор начал цикл снижения ставки, а на прошлом заседании 16 октября снизил ее на 0,5 п.п. – до 7,5 процента годовых. Таким образом, решение оставить ставку без изменения было принято впервые с марта. 

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