Пятилетний мальчик умер от отравления арбузом в Волгограде

16:23, 29 октября 2022, ПАИ

В Волгограде пятилетний ребёнок умер от отравления арбузом, сообщает РИА новости.

Трагедия произошла 27 октября. По данным ведомства, 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Мужчина угостил им внуков — пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку. После обеда все трое почувствовали недомогание.

На следующий день детей госпитализировали. Девочку удалось спасти, её жизни ничего не угрожает. Мальчик скончался в больнице.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате токсического гастроэнтерита», — уточнили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, все арбузы из овощной палатки отправили на экспертизу.