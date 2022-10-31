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Экономика

Huawei планирует окончательно покинуть рынок России

Фото: газета «Известия»

Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к разным сотовым операторам. Об этом же сообщил собеседник редакции, который работает в компании — крупном производителе смартфонов. 

По словам источника, близкого к одному из мобильных операторов, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику китайский вендор также в РФ не ввозит. Продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной, уточнил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. 

«Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую», — подтвердил другой собеседник, близкий к сотовой компании. 

В начале июня Huawei объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. В конце этого же месяца сообщалось, что корпорация больше не экспортирует свои устройства в РФ. Затем появилась информация о возобновлении поставок. По словам источников, теперь новых партий снова нет. 

Некоторые единицы техники продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок, рассказал Денис Кусков. И отсутствие новых партий может привести к закрытию онлайн-магазина компании, полагает он. 

В ответ на вопросы об остановке поставок и планах вендора уйти с рынка нашей страны PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова сказала, что у нее «нет информации об этом». 

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