В каких случаях должны выдавать чеки на рынке, объяснили псковичам

12:04, 31 октября 2022, ПАИ

ФНС России реализует отраслевой проект «Исключение недобросовестного поведения налогоплательщиков на рынках». Он направлен на обеспечение соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства о контрольно-кассовой технике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

«Кроме того, важными особенностями проекта являются создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, а также защита прав потребителей и исключение недобросовестного поведения продавцов, ведь чек – это в первую очередь гарантия соблюдения прав покупателя», — говорится в сообщении.

В налоговой службе региона отметили, что реализация проекта позволила существенно повысить ежемесячную выручку, фиксируемую при помощи контрольно-кассовой техники налогоплательщиками, у которых есть обязанность применять ККТ. Это, в свою очередь, привело к сокращению теневого оборота наличных на розничных рынках и ярмарках и дало дополнительные поступления налогов в бюджет.

Псковичам также перечислили случаи, когда применение контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках обязательно:

В павильонах, киосках, палатках, автолавках, помещениях контейнерного типа и других торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товара;

при продаже непродовольственных товаров из перечня, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 698-р;

при реализации продукции, подлежащей маркировке, такой как сигареты и папиросы, духи, шины и покрышки, верхняя одежда, белье постельное, обувь и другой продукции;

при продаже подакцизных товаров, к которым относятся спиртосодержащая и алкогольная продукция, моторные масла, бензин и тому подобные товары.

«Важную роль в процессе реализации данного отраслевого проекта играют сами покупатели. При помощи сервиса «Проверка чека ФНС России» и одноименного мобильного приложения каждый гражданин в один клик может проверить выданный чек и, если он не соответствует определенным параметрам, отправить жалобу в налоговые органы. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную. Кроме того, сервис позволяет хранить чеки в электронном виде», — передают в ведомстве.