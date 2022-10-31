Глава Минфина заявил, что в России «нашли противоядие» от санкций

16:33, 31 октября 2022, ПАИ

Разработанный комплекс мер реагирования на санкционное давление на РФ назвал заслугой ведомства глава Министерства финансов России Антон Силуанов. В документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы «История финансов России» он заявил, что в стране «нашли противоядие» от санкций. Данный фильм разместят на площадке онлайн-кинотеатра Start.

«Общая заслуга, в том числе Министерства финансов [РФ], является в том, что мы выработали целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию. У нас есть уже примерная программа действий, программа решений, как нам выстраивать экономику, финансы. Уже есть определенные рецепты работы в таких ограничениях», - отметил Антон Силуанов, передает ТАСС.

По мнению министра, Россия справляется с санкционными ограничениями. «Научились уже реагировать на те ограничения, с которыми нам приходится жить. Нашли противоядие против этих санкций», - заметил он.

Премьера документального фильма о становлении российской финансовой системы «История финансов России» состоится 1 ноября на площадке онлайн-кинотеатра Start. Премьера будет приурочена к 220-летию Министерства финансов РФ.

Спикерами стали министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Фильм создали при поддержке Института развития интернета, автор идеи - Алексей Боков.