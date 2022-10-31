Илон Маск организовал вечеринку в замке Дракулы

20:43, 31 октября 2022, ПАИ

Основатель Tesla и владелец соцсети Twitter Илон Маск организовал частную вечеринку на Хеллоуин в замке графа Дракулы в Трансильвании. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Romania Insider.

Самый богатый человек планеты арендовал замок Бран близ румынского города Брашова. В этой крепости, по легендам, ночевал правитель Валахии, воевода Влад III Цепеш, с которого ирландский писатель Брэм Стокер писал образ графа-вампира.

По утверждению портала, на вечеринке присутствовали многие топ-менеджеры из Кремниевой долины, среди них — друг и сооснователь PayPal Питер Тиль, сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Кроме того, на праздник была приглашена Анджелина Джоли. В свою очередь издание Libertatea выяснило, что в аэропорт Бухареста также прилетали Николас Кейдж, Джонни Депп, Элис Купер и Тим Бёртон, которых на вертолётах доставили в замок. Для организации вечеринки, подробности которой неизвестны, был нанят режиссёр.

Впрочем, по утверждению СМИ, услуга аренды замка Дракулы на Хеллоуин уже давно появилась на рынке развлечений.