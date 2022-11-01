Спасённые при пожаре в усадьбе Римского-Корсакова вещи реставрируют в Пскове

15:09, 01 ноября 2022, ПАИ

Реставраторы Псковского музея-заповедника продолжают возвращать к жизни экспонаты, спасенные в музее-усадьбе Римского-Корсакова во время пожара в июле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

В этот раз специалисты устранили повреждения на трех металлических предметах из экспозиции: серебряном стаканчике, серебряной плакетке и конфетнице. Музейные реставраторы убрали значительные загрязнения, темные пятна окислов, провели консервацию. После нескольких месяцев работы предметам снова был возвращен экспозиционный вид.

Два из трех предметов – мемориальные вещи. Серебряный дорожный стаканчик с инициалами «Н.А.Р.К» 1885 года передан в фонды музея Токмачёвой Натальей Дмитриевной – правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг. Вещь хранилась в семье Надежды и в музей была передана лишь в июне 1989 года.

Второй предмет – плакетка, изящная серебряная визитка прямоугольной формы, с загнутым краем и надписью «Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года», а на обороте – нотный стан со скрипичным ключом и нотами нескольких тактов.

Алина Андреевна была матерью Василия Васильевича Ястребцева, первого корреспондента и биографа композитора. Последние 18 лет жизни композитора он был дружен с ним и его домочадцами. Ястребцев оставил множество дневниковых записей, опубликованных уже после событий 1917 года.

Одна из записей относится к 9 мая 1895 года – дню именин Николая Андреевича: «Сегодня… дважды был у Римских-Корсаковых. Когда я явился днём с поздравлением от себя и от имени моей матери, посылавшей ему корзину цветов с серебряною визитной карточкой… я застал всех в столовой».

«Было интересно наблюдать, как в результате реставрации проявлялись дата и имена, которые вывели меня на личность Василия Васильевича Ястребцева, – рассказала начальник отдела научной реставрации и консервации Наталья Серова. – А на основе его записей еще раз подтвердилась информация о том, что плакетка была подарена именно в памятный для Николая Андреевича Римского-Корсакова день».

Долгое время эта визитная карточка Алины Андреевны хранилась в семье сына Римского-Корсакова – Владимира и передана в фонды музея Татьяной Владимировной, внучкой композитора, в 1994 году.

После реставрационных работ все предметы были переданы на хранение в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова.