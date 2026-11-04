Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества» проходит в Пскове

20:00, 04 ноября 2026, ПАИ

Концерт фестиваля «На Божественной страже Отечества: история и культурное наследие монастырей России» проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 4 ноября, в День народного единства, передаёт корреспондент ПАИ. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, министерства культуры Псковской области и Псковской епархии.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ















«Один из древнейших городов России, Псков, искони стоял на страже веры и государства. Сотни лет его крепости отражали набеги неприятеля, а народ сохранял незыблемость православия. В День народного единства особенно важно вспомнить о значении этого великого города, о ратных и духовных подвигах псковитян», – отметили ранее организаторы концерта.

Рассказ сопровождается выступлением симфонического оркестра и лучших хоровых коллективов города. Специально созданный видеоряд позволяет всем присутствующим погрузиться в древнюю историю Пскова.

Участниками концерта стали Архиерейский хор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Большой детский хор Псковской епархии, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Автор сценария и ведущий – кандидат философских наук Сергей Кругликов.