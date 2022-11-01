Кадровый форум HR Pskov прошел в Пскове

16:48, 01 ноября 2022, ПАИ

Сильный бизнес — это сильная команда! Как оперативно найти выход в сегодняшних реалиях? Где искать кадры, на что обращать внимание при найме работника и как мотивировать сотрудников повышать эффективность своей команды. Эти вопросы обсуждали на первом форуме HR Pskov, который состоялся 28 октября, сообщает центр «Мой бизнес» в Пскове.

Вопрос номер один, который сегодня на повестке дня у псковских работодателей, — кадры. Проблема с кадрами сегодня волнует работодателей как в мегаполисах, так и в маленьких городах. Но если в большом городе много вузов, в том числе и специализированных, то где найти кадры в Пскове?

Ответы на вопросы об управлении персоналом и о том, как организовать его подбор, поддерживать, оценивать и обучать, искали участники форума.