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Экономика

Кадровый форум HR Pskov прошел в Пскове

Сильный бизнес — это сильная команда! Как оперативно найти выход в сегодняшних реалиях? Где искать кадры, на что обращать внимание при найме работника и как мотивировать сотрудников повышать эффективность своей команды. Эти вопросы обсуждали на первом форуме HR Pskov, который состоялся 28 октября, сообщает центр «Мой бизнес» в Пскове.

Вопрос номер один, который сегодня на повестке дня у псковских работодателей, — кадры. Проблема с кадрами сегодня волнует работодателей как в мегаполисах, так и в маленьких городах. Но если в большом городе много вузов, в том числе и специализированных, то где найти кадры в Пскове?

Ответы на вопросы об управлении персоналом и о том, как организовать его подбор, поддерживать, оценивать и обучать, искали участники форума.

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