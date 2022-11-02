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Происшествия

Любителя бесплатного алкоголя задержали опочецкие росгвардейцы

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в городе Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

2 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 41-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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