Любителя бесплатного алкоголя задержали опочецкие росгвардейцы

10:25, 02 ноября 2022, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в городе Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

2 ноября экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 41-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.