У псковичей остался месяц для уплаты налога на имущество

15:07, 02 ноября 2022, ПАИ

До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2021 год остается четыре недели. 1 декабря – последний день, когда можно заплатить налог на квартиру, земельный участок и автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ФНС по Псковской области.

Псковичам напомнили, что имущественные налоги платит каждый гражданин России, который владеет земельным участком, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2021 год в Псковской области уже составили почти 530 миллионов рублей.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 2 декабря 2022 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник и его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, вплоть до блокировки банковского счета должника или ареста и принудительной реализации его имущества.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, специалисты советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Произвести уплату имущественных налогов за 2021 год можно любым удобным способом:

с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России;

в любом отделении банка или «Почты России»;

через платежные терминалы банков и в отделениях МФЦ;

через мобильные приложения своих банков.

Напомним, налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога, и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.