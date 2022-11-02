Псковские предприниматели могут получить льготные кредиты в Сбере

16:05, 02 ноября 2022, ПАИ

С начала года Сбер в Псковской области заключил кредитные договоры по льготным программам с господдержкой на сумму около 300 млн рублей, что составляет треть от общего объема кредитования малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Процентная ставка по кредиту с господдержкой ниже обычной ставки в 2,5-3 раза и составляет 3-4,5%. Это предложение по займу подойдет для реализации крупных проектов. Сумма кредита может составлять от 50 млн до 1 млрд рублей.

Если были планы по реализации масштабного проекта, то сейчас самое время.

Целями для инвестирования могут стать любые внеоборотные активы, например, покупка объектов недвижимости, автотранспорта, оборудования, спецтехники, а также модернизация и ремонт той базы, которая нуждается в обновлении.

Срок предоставления займа составляет до 10 лет, из них 5 попадают под субсидирование.

«Сегодня банк предлагает решение для поддержки бизнеса со стороны государства. Если раньше такие предложения рассматривались только для предприятий сельского хозяйства, то сегодня льготное кредитование доступно и другим отраслям экономики. Хочу отметить также, что программы господдержки доступны не только крупному бизнесу, но и предпринимателям, которым нужны займы меньшего объема. Решение о выдаче льготных кредитов решается в индивидуальном порядке после рассмотрения заявки на соответствие требованиям программы господдержки», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.