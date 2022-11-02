Стоимость запчастей для автомобилей выросла примерно на 30% – эксперт

16:10, 02 ноября 2022, ПАИ

Стоимость запчастей для автомобилей выросла примерно на 30% по сравнению с началом года, но ценовая политика должна стабилизироваться. Об этом сказал гендиретор ООО «САВВА-АВТО» Вадим Боровко в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Что касается покупки новых автомобилей, конкуренция растет между китайскими компаниями, которые работают на российский рынок. Chery по своей программе дает автомобили в рассрочку на 36 месяцев. Я надеюсь, чем чаще Chery будет возить автомобили, тем больше будет конкуренции», - продолжил Вадим Боровко.

Он также отметил, что китайская фирма сейчас находится на лидирующих позициях по продажам.

«Мы работаем с двумя машинами. Chery и Mitsubishi. Chery - китайская фирма - сейчас на лидирующих позициях по росту и по продажам. Хотим сказать, что машина надежная и проверенная. Мы видим, как качество машины растет», - заметил эксперт.