Пропавшую год назад женщину разыскивают в Пскове

10:37, 03 ноября 2022, ПАИ

Продолжается розыск пропавшей без вести Антонины Афанасьевой 1970 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшая – уроженка деревни Молево Красногородского района, проживает в Пскове. 30 октября 2021 года она без вести пропала в областном центре, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост – 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, черные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).