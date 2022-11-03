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Происшествия

Пропавшую год назад женщину разыскивают в Пскове

Продолжается розыск пропавшей без вести Антонины Афанасьевой 1970 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

Пропавшая – уроженка деревни Молево Красногородского района, проживает в Пскове. 30 октября 2021 года она без вести пропала в областном центре, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост – 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, черные, глаза карие. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).

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