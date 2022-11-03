Сбер: Осень на Северо-Западе началась с возросшего спроса на вклады

10:54, 03 ноября 2022, ПАИ

В сентябре 2022 года почти в два раза вырос спрос на срочные вклады Сбербанка на Северо-Западе по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты банка в общей сложности открыли депозиты на 146 млрд рублей. Лидеры по объему вложений – петербуржцы, жители Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

Средний размер вклада в СЗФО составляет порядка 700 тысяч рублей. В Петербурге и Мурманской области значения выше – 830 тысяч рублей и 730 тысяч соответственно.

Растёт количество клиентов, предпочитающих походу в банк цифровые сервисы. Так, в сентябре 60% вкладчиков оформили вклады онлайн, год назад этот показатель был на уровне 50%, а в 2020 году – 40 процентов.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки «СберПрайм+» у клиентов банка есть возможность оформить «СберВклад Прайм» с повышенной процентной ставкой.

Кроме того, в Сбере действует промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 7,7% годовых. Размер ставки по нему зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка). Вклад открывается на срок пять месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада. Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тысяч рублей, максимальная – ничем не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

В середине ноября в пятый раз пройдет акция «Зеленый день», приуроченная к 181-му дню рождения Сбера. С 10 ноября банк начнет предлагать клиентам скидки, выгодные условия по своим продуктам, в том числе вкладам, и специальные предложения от компаний-партнеров, которые доступны только раз в году.

Подробнее – на сайте банка.