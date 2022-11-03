Жилой дом и две хозпостройки сгорели в Опочецком районе

11:41, 03 ноября 2022, ПАИ

Жилой дом сгорел в опочецкой деревне Тарасово. Пожар произошел 2 ноября в 5:01, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования в доме. Также сгорели две хозяйственные постройки.

В тот же день в 13:39 в великолукском СНТ «Мшенец» начался пожар в садовом доме. Огнем повреждена кровля на площади 15 квадратных метров, выгорели комната и кухня. Предварительная причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в Великих Луках в 17:40 загорелась хозпостройка в переулке Лётный. Огнем повреждены стена и потолок. Пожарные отстояли жилой дом, баню и две хозпостройки.