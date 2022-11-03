Шесть псковских аграриев получили звания заслуженных работников

14:21, 03 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил работников агропромышленного комплекса региональными наградами. Торжественная церемония прошла 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников поблагодарил работников АПК за труд и верность профессии. «Агропромышленный комплекс для Псковской области является одним из базовых векторов развития. Благодаря вашей работе, последние годы мы занимаем лидирующие позиции по Северо-Западу в производстве рапса, молока и птицы. Эти позиции дают нам возможность полноценно участвовать во всех федеральных и ведомственных программах. В том числе в программе комплексного развития сельских территорий. Время сейчас непростое. Вы выполняете очень важную задачу, обеспечивая своим нелегким трудом продовольственную безопасность нашей Псковской области и нашей страны», — подчеркнул он и пожелал аграриям новых профессиональных успехов и дальнейшего развития предприятий.

За личные заслуги в существенном увеличении урожайности и сборе сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы в Псковской области звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» впервые присвоено шести работникам АПК региона. Знаки отличия губернатор вручил механизатору СПК «Колхоз «Россия» Порховского района Сергею Аниськину, председателю колхоза «Заря» Порховского района Борису Петрову, председателю СПК «Передовик» Псковского района Владимиру Никитину, начальнику отдела экономики Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Галине Михайловой и председателю СПК «Ершовский» Псковского района Геннадию Моисееву.

В рамках торжественной церемонии еще два агрария за достигнутые трудовые успехи в отрасли сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награждены почетной грамотой губернатора Псковской области.