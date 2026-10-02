Железную дорогу в Псковской области расширят до портов Северо-Запада

15:00, 02 октября 2026, ПАИ

Железнодорожный участок от Невеля в Псковской области продлят до Гатчины Ленинградской области и далее к портам Северо-Запада России. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом пишет ТАСС.

По словам премьера, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных инфраструктурных проектов в этой сфере. В перечень включён новый проект – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и далее до морских портов на Северо-Западе России.

Михаил Мишустин также отметил, что одновременно с реализацией таких инфраструктурных инициатив важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. «Комплексный подход поможет увеличить пропускную способность действующих маршрутов и, соответственно, объёмы грузоперевозок», – подчеркнул премьер.