Российский бизнес оценил экономические показатели после мобилизации

15:10, 03 ноября 2022, ПАИ

Частичная мобилизация сотрудников в октябре не повлияла на экономические показатели большинства крупных компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который провели с 4 по 24 октября.

Опрос не обнаружил спада инвестиционной активности компаний или сбоев при выполнении заказов. Около 60 % компаний не заметили влияния мобилизации на обеспеченность кадрами в октябре, сообщает газета «Коммерсантъ».

Экономические показатели большинства компаний в октябре оставались стабильными: от 80 % до 90 % опрошенных сообщили, что изменения в части выручки, инвестиционных вложений, финансового положения компании, а также времени доставки заказов и сроков выполнения собственных контрактов отсутствуют.

В неизменности своих экономических показателей в этой связи уверена лишь половина компаний. Каждая вторая компания уверена в неизменности своих экономических показателей и в будущем. 2,3 % компаний ждут роста инвестиций, 6,5 % — роста выручки, 10 % — сокращения сроков доставки заказов, а 18 % — выполнения заказов.