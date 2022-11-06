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Общество

Михаил Ведерников: Учения по гражданской обороне в Псковской области прошли успешно

Результаты проверки систем оповещения ГО огласят после 10 ноября. Фото: скрин видео

Вышел в свет очередной ролик из цикла «Еженедельное» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В нём глава региона затронул тему проведения учений по гражданской обороне.

В последний раз подобные областные учения проводились восемь лет назад. После этого были проверки в рамках ежегодных всероссийских тренировок, но далеко не такие масштабные и предметные.

«В целом все мероприятия прошли успешно, критических замечаний не было. Наша цель — детальная проверка всех основных элементов системы гражданской обороны. Из всех районов и ответственных ведомств собраны доклады, фактура которых анализируется и проверяется. Это требует времени. Поэтому окончательные выводы сделаем позже. После 10 ноября проведём отдельное совещание, на котором разберём все слабые точки и составим план их устранения», — подвёл итоги Михаил Ведерников.

При этом он отметил, что пока шли учения, снова появились просьбы псковичей опубликовать адреса бомбоубежищ и других защитных сооружений Псковской области.

«Полный список по понятным причинам размещать не буду, но каждый из вас может узнать, куда согласно регламенту предписано эвакуироваться конкретно по месту вашего жительства. Такую информацию вам могут предоставить в администрации муниципального образования. Приходите или звоните, они обязаны вас проконсультировать. Аналогичные данные можно запросить и у работодателя. Вместе с тем заниматься этим вопросом стоит только для личного душевного спокойствия», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что при возникновении непредвиденных обстоятельств вся необходимая информация будет доводиться с помощью громкоговорителей, ответственными специалистами и уличными указателями. Это предусмотрено алгоритмами гражданской обороны.

«Учения проводились вследствие введения в Псковской области уровня базовой готовности по указу президента. Это плановая работа, повода для беспокойства нет», — сказал Михаил Ведерников.

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