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Развлечения

В Себежском культурном центре состоялась программа для детей «Ура, каникулы!»

Голуби символизируют мир на планете. Фото Себежского культурного центра

В районном культурном центре в Себеже прошли мероприятия в рамках программы «Культура для школьников». Об этом ПАИ рассказали в самом центре.

Для ребят были подготовлены развлекательные и познавательные мероприятия «Ура, каникулы!». Школьники младших классов пели, рисовали осень, узнавали много нового о природе и продемонстрировали знание праздников календаря.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В преддверии важного события ребята подготовили плакат, где изобразили голубей, на которых написали пожелания мира на земле, добра и единства всех жителей нашей необъятной страны.

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