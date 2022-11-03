В Себежском культурном центре состоялась программа для детей «Ура, каникулы!»

21:55, 03 ноября 2022, ПАИ

В районном культурном центре в Себеже прошли мероприятия в рамках программы «Культура для школьников». Об этом ПАИ рассказали в самом центре.

Для ребят были подготовлены развлекательные и познавательные мероприятия «Ура, каникулы!». Школьники младших классов пели, рисовали осень, узнавали много нового о природе и продемонстрировали знание праздников календаря.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. В преддверии важного события ребята подготовили плакат, где изобразили голубей, на которых написали пожелания мира на земле, добра и единства всех жителей нашей необъятной страны.