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Происшествия

В Пустошке осуждены участники преступной группы

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трёх лиц в возрасте от 39 до 54 лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении двух эпизодов кражи (ст. 158 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), угона (ст. 166 УК РФ), в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 31 декабря 2020 года осуждённая женщина, находясь в доме знакомого в одной из деревень Пустошкинского района, поссорилась с хозяином жилища и ударила его ножом в грудь. В результате ранения сердца последний скончался на месте происшествия.

Кроме того, с ноября по декабрь 2020 года на территории разных районов Псковской области совершено пять преступлений против собственности и в сфере незаконного оборота оружия, к которым причастны осуждённая и двое её подельников.

Изучение личностей показало, что двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы, а также собственности.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а её подельники приговорены к 3,5 года лишения свободы и исправительным работам соответственно.

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