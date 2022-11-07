Северный обход Пскова рассчитывают достроить к 2026 году

12:09, 07 ноября 2022, ПАИ

К концу ноября планируется заключить контракт на продолжение строительства объездной дороги – Северного обхода Пскова. Речь идет о соединении с Рижским шоссе и возведении моста через Великую. Об этом сообщил руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Дорожные работы в следующем году там продолжатся. Правительство РФ утвердило план финансирования объекта по 2026 год. К этому времени Северный обход вместе с мостом будет готов», – сказал гость студии.

Также он рассказал, что будет отремонтировано 12 километров дороги Изборск – граница с Эстонией в сторону Печор. Сейчас идет подготовка к тендеру на обновление участка до границы с соседней республикой. «И прорабатывается еще ряд объектов по Печорам», – добавил руководитель профильного комитета.