Итоги сельхозсезона 2022 года подводят в медиацентре ПАИ
Итоги сельскохозяйственного сезона 2022 года подводят в медиацентре ПАИ сегодня, 8 ноября.
С какими результатами псковские сельхозпроизводители пришли к осени, какие задачи ставит перед собой отрасль на будущий год, принесут ли профит инвестиции в переработку рапса. Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.
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