Итоги сельхозсезона 2022 года подводят в медиацентре ПАИ

10:04, 08 ноября 2022, ПАИ

Итоги сельскохозяйственного сезона 2022 года подводят в медиацентре ПАИ сегодня, 8 ноября.

С какими результатами псковские сельхозпроизводители пришли к осени, какие задачи ставит перед собой отрасль на будущий год, принесут ли профит инвестиции в переработку рапса. Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николаем Романовым.