Псковичам объяснили, где узнать адреса бомбоубежищ

16:53, 07 ноября 2022, ПАИ

Информацию о размещении бомбоубежищ и других защитных сооружений по месту жительства и работы можно узнать в администрации муниципального образования. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к населению отметил, что аналогичные данные можно запросить у работодателя.

Ранее глава региона оценил успешность проведения учений по гражданской обороне в Псковской области.