Псковичам объяснили, где узнать адреса бомбоубежищ
Информацию о размещении бомбоубежищ и других защитных сооружений по месту жительства и работы можно узнать в администрации муниципального образования. Об этом сообщается в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к населению отметил, что аналогичные данные можно запросить у работодателя.
Ранее глава региона оценил успешность проведения учений по гражданской обороне в Псковской области.
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