Молодым псковичам предлагают начать политическую карьеру в ЛДПР

17:05, 07 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области молодым людям предалагают начать политическую карьеру в молодежной организации ЛДПР.

«Либерально-демократическая партия России предоставляет молодежи реальные карьерные лифты. Сегодня она является как самой молодой, так и одной из самых старых партий в России. Средний возраст наших депутатов - около 32 лет. Ну а самой старой ЛДПР считается потому, что мы защищаем и отстаиваем интересы россиян на протяжении 30 лет. Юноши и девушки, мы всегда ждем вас в региональном отделении, чтобы вы смогли стать частью нашей большой и дружной команды, попробовали свои силы в политике», - пригласил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Те, кто в рамках общероссийского приёма памяти Владимира Жириновского присоединится к ЛДПР, получат особую отметку на партийном билете и особый памятный знак.

В Псковской области для вступления в ЛДПР можно обратиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 в штаб регионального отделения по адресу: Псков, ул. Советская, дом 47, 8 (8112) 66-87-00 или заполнить анкету на сайте.