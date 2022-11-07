Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Молодым псковичам предлагают начать политическую карьеру в ЛДПР

В Псковской области молодым людям предалагают начать политическую карьеру в молодежной организации ЛДПР.

«Либерально-демократическая партия России предоставляет молодежи реальные карьерные лифты. Сегодня она является как самой молодой, так и одной из самых старых партий в России. Средний возраст наших депутатов - около 32 лет. Ну а самой старой ЛДПР считается потому, что мы защищаем и отстаиваем интересы россиян на протяжении 30 лет. Юноши и девушки, мы всегда ждем вас в региональном отделении, чтобы вы смогли стать частью нашей большой и дружной команды, попробовали свои силы в политике», - пригласил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. 

Те, кто в рамках общероссийского приёма памяти Владимира Жириновского присоединится к ЛДПР, получат особую отметку на партийном билете и особый памятный знак.

В Псковской области для вступления в ЛДПР можно обратиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 в штаб регионального отделения по адресу: Псков, ул. Советская, дом 47, 8 (8112) 66-87-00 или заполнить анкету на сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 ноября 2022

Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области
06 ноября 2022

Полиция Латвии разбирается с женщиной, включившей гимн России
06 ноября 2022

Эксперты рассказали, как ввезти автомобиль из стран ЕАЭС
05 ноября 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Память не зароешь
03 ноября 2022

Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова
03 ноября 2022

Еще два кандидата выдвинуты на пост главы Пушкиногорского района
03 ноября 2022

Нумерацию избирательных участков уточнили в Псковской области
03 ноября 2022

Люди должны знать национальные обычаи и традиции своей страны - Аида Разумовская

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...