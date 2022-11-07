Требуется помощь граждан в опознании мужчины

19:53, 07 ноября 2022, ПАИ

ОМВД России по г. Великие Луки устанавливает личность мужчины, изображённого на фото. Требуется помощь граждан.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 180-185 см, славянский тип внешности, волосы русые, худощавое телосложение, шрам на верхней губе справа.

Одет в вязаную шапку чёрного цвета, чёрный свитер больше на два размера, тёмно-синие джинсы, тёмные ботинки.

Граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь, просят обращаться в ОМВД России по г. Великие Луки по телефону (8 811-53) 5-27-94. Анонимность гарантируется!