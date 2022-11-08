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Экономика

Сбер: оплата с помощью QR-кода показывает устойчивый рост

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сервис «SberPay оплата по QR» показывает устойчивый рост среди предприятий разных отраслей и масштаба бизнеса. Благодаря лёгкости интеграции и доступной технологии он становится доступен не только большим компаниям, но и малому и микробизнесу. Например предприятиям, выполняющим доставку, выездную торговлю, оказывающим услуги, а также мобильным точкам продаж, сообщили в пресс-службе банка.

Сервис удобен как для клиентов, так и для предпринимателей.

Покупателю не нужно носить с собой карту банка. Оплата производится смартфоном как на Android, так и iPhone с помощью считывания QR–кода с терминала. При этом способе оплаты начисляются бонусы СберСпасибо, как при оплате картой. Оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбербанка, а также и держателям карт других банков. Список банков продолжает расширяться. Оплата доступна любой картой: дебетовой и кредитной.

Предприниматели с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» экономят на комиссии за эквайринг. Тариф по QR на терминале автоматически ниже на 20%, чем тариф по торговому эквайрингу. Причем со стороны владельцев бизнеса не нужно никаких трудозатрат, чтобы QR появился на экране терминала, банк сам настроит всё удаленно.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец: «Бизнесу сервис «SberPay оплата по QR» помогает уменьшить расходы на эквайринг и привлечь больше новых клиентов, потому что оплата доступна и по дебетовой, и по кредитным картам».

Управляющий сети кафе Tasty sushi в Пскове отметил преимущества сервиса: «QR значительно упрощает жизнь: нашим покупателям говорим, что им снова не нужно носить с собой карты, достаточно иметь смартфон, с помощью которого в один клик они могут производить оплату у нас в кафе».

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