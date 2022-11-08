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Экономика

Жёсткий вариант прогноза ЦБ стал реальнее, заявила Набиуллина

Базовый сценарий прогноза, заложенный Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, по-прежнему остаётся наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий стал в последнее время реальнее, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом пишет «Интерфакс».

В базовом сценарии прогноза ЦБ глобальная экономика избежит новых серьёзных потрясений, ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, и это замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдёт. Российский ВВП в этом сценарии после падения на 3-3,5 % в 2022 году продолжит сокращаться, но во второй половине 2023 года экономика уже вернётся к росту. Темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5 % в 2025 году. Инфляция продолжит замедляться и составит по итогам следующего года 5-7 %.

Во втором сценарии внешние условия схожи с базовым, отличие — более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, налаживание импорта и экспорта российскими компаниями, а также ускоренное восстановление внутреннего спроса. В этом сценарии инфляция вернётся к цели уже в конце 2023 года, а ДКП сможет быть более мягкой, чем в базовом сценарии.

«Третий сценарий — мы его назвали «глобальный кризис». В этом сценарии повышения ставок ведущими центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции, то есть инфляция будет расти, несмотря на повышение ставок. В итоге ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше. Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности», — рассказала Набиуллина, представляя депутатам основные направления ДКП на трёхлетку.

«Вырастет геополитическая напряжённость по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции в отношении России, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет ещё одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008–2009 годами», — сказала глава ЦБ.

Для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.

«В этом шоковом — хотя и, по нашей оценке, маловероятном — сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила Набиуллина. Вернуть инфляцию к цели в этом варианте получится только в 2025 году.

«Базовый сценарий мы почему называем базовым? Потому что мы считаем его гораздо более вероятным, чем альтернативные сценарии», — сказала глава ЦБ. Вместе с тем, по её словам, «за последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жёсткого варианта развития ситуации».

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