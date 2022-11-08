Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете

07:41, 09 ноября 2022, ПАИ

Федеральная налоговая служба может отказать в налоговом вычете, если гражданин не предоставил необходимые документы, заполнил декларацию с ошибкой, прошло более трёх лет с момента возникновения основания для льготы, не уплачен НДФЛ по ставке 13 % или объект вычета неподходящий. Во всех случаях вероятность получить деньги разная. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

— Если вы сделали ошибку в заполнении декларации или не приложили подтверждающие документы

Как правило, если налоговая находит ошибки или нестыковки при проверке документов, то она обращается к гражданину с просьбой пояснить ситуацию, или предоставить оригиналы. В большинстве случаев подобные вопросы решаются, если у получателя вычета все в порядке. В этом случае перечисление вычета затягивается, иногда на полгода и более. Если, несмотря на все подтверждения, налоговая все равно отказывает в вычете, у гражданина есть право обращаться в суд.

— Прошло более трёх лет с момента возникновения основания для вычета.

Дело в том, что вернуть НДФЛ гражданин может только за последние три года. Например, если право на вычет возникло у вас в 2022 году, то вернуть налог вы сможете в 2023, 2024, 2025 годах. Если речь идет о периоде, например, 2017-2018 гг, то налоговая инспекция вам откажет, сообщает агентство «Прайм».

— Если вы платили НДФЛ не по ставке 13%

Налоговый вычет распространяется только на тех граждан, которые платят налоги по ставке 13 %. Сюда не входят индивидуальные предприниматели, которые платят налог по ставке 6 % или 15 % и самозанятые, которые отдают государству 4 % или 6 % от дохода.

— При приобретении объекта, на который не распространяется налоговый вычет.

Одним из самых востребованных видов вычета — является возврат НДФЛ при покупке недвижимости. При этом возврат НДФЛ при покупке недвижимости распространяется только на жилой фонд, коммерческая недвижимость, к которой относятся апартаменты, в льготу не включена.