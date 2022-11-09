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Экономика

Производство текстиля и мебели снизилось в Псковской области

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2022 года относительно января-сентября 2021 года составил 100,9 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

Производство продукции обрабатывающих производств выросло на 2,5 %, добыча полезных ископаемых – на 1,4 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха сократилось на 11,5 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 8,7 %.

Из обрабатывающих производств в январе-сентябре 2022 года по сравнению с январем-сентябрем 2021 года в наибольшей степени выросли: ремонт и монтаж машин и оборудования – на 78,6 %, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 65,8 %.

Больше других снизились: производство текстильных изделий – на 37,8 %, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 26,7 %, производство мебели – на 22,9 %.

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