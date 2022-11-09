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Экономика

В Псковской области подорожали соль, рис и сахар

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, выросли на 10,4 %, в том числе на продовольственные товары – на 9,4, на непродовольственные товары – на 13,5, на услуги – на 7,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе Псковстата.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали: поваренная пищевая соль – на 51,6 %, шлифованный рис – на 35,3 %, сахар-песок – на 29,4 %, маргарин – на 27,5 %, мясные консервы – на 27,4 %, мягкие, глазированные шоколадом конфеты – на 27,2 %, сгущенное молоко – на 26,4 %, творожные, глазированные шоколадом сырки – на 26,3 %, печенье – на 25 %, натуральный кофе в зернах и молотый – на 24,4 %, кетчуп – на 24,3 %. Из плодоовощной продукции значительно подорожали: бананы – на 31,4 %, сухофрукты – на 28,6 %, яблоки – на 20,9 %, лимоны – на 20,1 %.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на куриные яйца – на 18,2 %, пшено – на 5,4 %, шоколад – на 3,8 %. Плодовоовощная продукция подешевела на 11,3 %, из неё: белокочанная капуста – на 51,2 %, свежие огурцы – на 43,9 %, помидоры – на 37,9 %, свекла – на 28,9 %, картофель – на 27,7 %.

Из непродовольственных товаров больше других выросли в цене: спички – на 55,9 %, ювелирные изделия – на 49,7 %, легковые автомобили – на 43,4 %, бумажно-беловые товары – на 25,4 %, нитки – на 24,7 %, товары для физической культуры, спорта и туризма – на 22,6 %, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 20,9 %, парфюмерно-косметические товары – на 19,7 %.

Из услуг более всего увеличились цены и тарифы: на поездку на отдых в ОАЭ – в 3,1 раза, поездку на отдых в Турцию, поездку на отдых в Египет – в 2,4 раза, полет в салоне экономического класса самолета – в 2,1 раза, проживание в гостинице 2* – на 51,1 %, поездки в отдельные страны Средиземноморья – на 38,3 %, дома отдыха, пансионаты – на 38,1 %. Из бытовых услуг заметнее других подорожали: печать цветных фотографий – на 42,4 %, изготовление гроба – на 33,2 %, установка натяжного потолка – на 24,6 %, шиномонтаж колес легкового автомобиля – на 22,7 %.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на поездки в отдельные страны Средней Азии – на 41 %, в отдельные страны Ближнего Востока – на 23,9 %, в Беларусь – на 22,5 %, в отдельные страны Южной Азии – на 13,4 %.

Из цен производителей в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года в наибольшей степени выросли цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – на 13,2 %, в наименьшей – тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 1,4 %. Цены производителей промышленных товаров увеличились на 6,6 %, цены производителей сельскохозяйственной продукции – на 2,1 %.

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