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Общество

Псковский губернатор объяснил различия в выплатах для мобилизованных и добровольцев

​Почему мобилизованные получают единовременные выплаты, а добровольцы — нет, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

По его словам, для Псковской области сумма поддержки вырастет до миллиарда рублей, а такой возможности у региона нет. Губернатор пояснил, что решение о назначении единовременных выплат семьям мобилизованных исходило в первую очередь из того, что было непонятно, сколько мобилизованный будет получать денег, когда их получит, и сможет ли отправить семье.

«Когда мы принимали решение, какие [будут] меры поддержки и для каких категорий населения, — мы исходили из того, что военнослужащие по контракту получают выше, чем средняя заработная плата в экономике, то есть люди более-менее нормальный достаток имели», — отметил он. Михаил Ведерников добвавил, что они осознанно заключили контракт и понимали, что может настать момент, когда придётся защищать Родину.

«Люди пошли добровольно — они тоже осознанно приняли это решение для себя. А когда резко из семьи в течение двух суток забрали единственного кормильца, сколько он будет получать денег, и когда их получит, и сможет ли семье отправить — было непонятно на тот момент. И мы исходили [из того], что этим семьям была необходима разовая материальная помощь», — пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что семьи добровольцев также могут обращаться к властям за помощью, и заверил, что каждый вопрос будет рассматриваться и адресно решаться.

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