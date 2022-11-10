Цены на кофе вырастут в России со следующего года

14:35, 12 ноября 2022, ПАИ

Цены на кофе из Колумбии вырастут в России из-за проблем с урожаем со следующего года. Об этом сообщил посол республики Эктор Аренас Нейра.

«Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжёлой зимы», — отметил он, передаёт РИА Новости.

По словам посла, урожайность сократится более чем наполовину относительно показателей прошлого года. При этом производство арабики — основного для Колумбии сорта — уже упало на 22 %.