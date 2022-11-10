Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Цены на кофе вырастут в России со следующего года

Цены на кофе из Колумбии вырастут в России из-за проблем с урожаем со следующего года. Об этом сообщил посол республики Эктор Аренас Нейра.

«Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжёлой зимы», — отметил он, передаёт РИА Новости.

По словам посла, урожайность сократится более чем наполовину относительно показателей прошлого года. При этом производство арабики — основного для Колумбии сорта — уже упало на 22 %. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 ноября 2022

В РФ ожидается снижение ставок по ипотеке, если не будет расти инфляция
10 ноября 2022

Более миллиона рублей выручили псковские участники проекта «Вкусная пятница»
10 ноября 2022

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным
09 ноября 2022

Эксперт рассказал, как псковичей искусственно «вгоняют» в долги за ТКО

09 ноября 2022

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню

09 ноября 2022

Пресс-конференция о защите прав потребителей проходит в медиацентре ПАИ
09 ноября 2022

В Псковской области подорожали соль, рис и сахар
08 ноября 2022

Николай Романов объяснил, почему в регионе перестали выращивать лён

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...