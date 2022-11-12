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Политика

Митрополит Тихон отметил необходимость «мира по воле Божьей» между РФ и Украиной

Договориться и заключить мир по воле Божьей необходимо России и Украине. Об этом заявил председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Необходимо разрешить эти бои между братьями - русскими и украинцами, хотя сейчас украинцы нас братьями не называют, а раньше называли… Нам нужен мир по воле Божьей. Только Бог может управить все это», - сказал митрополит Тихон (Шевкунов) в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24», передаёт РИА Новости.

По его словам, сегодня Россия переживает судьбоносный этап собственной истории. «Мы все будем молиться о благополучном завершении специальной военной операции. Нам всем по воле Божьей нужен мир», - сказал митрополит.

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