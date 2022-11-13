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Общество

Великолукский фотограф занял призовое место во всероссийском конкурсе

Оргкомитет XII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» объявил результаты. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

По решению профессионального жюри великолукский фотограф Александр Воробьев вошёл в число финалистов конкурса и занял призовое место в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди региональных СМИ.

О том, как распределятся места и награды, жюри объявит на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт в рамках финальных мероприятий в Москве 24-25 ноября 2022 года.

На конкурс Александр представил фотоработы, посвящённые 27-му чемпионату России по воздухоплавательному спорту, который состоялся этим летом в Великих Луках. Всего на конкурс было прислано 365 работ.

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