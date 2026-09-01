Крупную партию саженцев деревьев запретили ввозить в Псковскую область

12:33, 01 сентября 2026, ПАИ

Партию саженцев деревьев не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В фитосанитарном карантинном пункте «Бурачки» государственный инспектор ведомства проверил 1 897 саженцев хвойных и 704 саженца декоративных деревьев лиственных пород. Их ввозили на территорию ЕАЭС в адрес получателя из Киргизии.

В рамках проверки было установлено, что на перевозимых саженцах нет маркировочных этикеток, а фитосанитарный сертификат признан не подтверждающим соответствие ввозимой растительной продукции единым карантинным требованиям.

В итоге ввоз 2 601 саженца на территорию ЕАЭС запретили.

Ранее на складе временного хранения в Псковской области инспектор Россельхознадзора при проверке партии импортных цветов обнаружил признаки их заражения: среди тысячи ирисов, которые везли из Латвии в Псков, нашли опасного вредителя.