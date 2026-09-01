Учебный год как путешествие: Александр Сорокин обратился к псковским школьникам в День знаний

12:35, 01 сентября 2026, ПАИ

С Днём знаний поздравил жителей Псковской области министр образования региона Александр Сорокин. Обращение опубликовано в официальной группе регионального министерства в соцсети «ВКонтакте».

Глава ведомства подчеркнул, что старт каждого учебного года – это начало нового путешествия в прекрасную страну знаний: «Среди нас присутствуют как наши замечательные первоклассники, для которых это путешествие в первый раз, так и наши выпускники».

Александр Сорокин пожелал, чтобы этот путь был прекрасным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями, и отметил роль проверенных проводников в мир знаний – педагогов, а также родителей, бабушек и дедушек, родных и близких. Им министр образования Псковской области выразил особые слова благодарности за поддержку.