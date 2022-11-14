Пскович попался на краже спиртного из магазина
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
13 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По данному факту проводится проверка.
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