Пскович попался на краже спиртного из магазина

10:57, 14 ноября 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

13 ноября экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.