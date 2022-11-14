Украинец задержан за хищение денег у псковских пенсионеров

13:27, 14 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области полиция задержала уроженца Украины, подозреваемого в хищении денег у пожилых людей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, ранее этот молодой человек уже был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Установлено, что к жертвам телефонных мошенников курьер приезжал 7 и 8 ноября на такси и забирал у пенсионеров деньги под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности за совершенное ДТП. Возраст потерпевших - от 75 до 87 лет. Суммы похищенного - от 100 до 400 тысяч рублей.

Мужчина 1981 года рождения дал признательные показания и рассказал о четырех эпизодах преступной деятельности: подозреваемый дважды забирал деньги у великолукских пенсионеров, по одному разу в Пскове и Псковском районе. Кроме того, устанавливается его причастность к другим аналогичным хищениям на территории региона.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.