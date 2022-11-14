В России вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

13:36, 14 ноября 2022, ПАИ

Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами проверки. Информацию подтвердили в налоговой службе, ЦБ и финразведке.

Для сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе использовалась крупная теневая площадка. Она подключала заведения к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

Как работала мошенническая схема: платеж от клиента проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. На каком-то этапе безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность.

Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, говорит представитель ФНС.

«Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — описывают схему в налоговой, добавляя, что схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов.