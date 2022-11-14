Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами проверки. Информацию подтвердили в налоговой службе, ЦБ и финразведке. 

Для сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе использовалась крупная теневая площадка. Она подключала заведения к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.

Как работала мошенническая схема: платеж от клиента проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании. На каком-то этапе безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность.

Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчетного счета, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, говорит представитель ФНС.

«Специальные процессинговые центры путают движение денег и подменяют в пределах определенного диапазона номер терминала и id торговой точки. В результате даже банки, которые обслуживают эти терминалы, получают искаженные данные, и только владелец подставных терминалов знает точные номера нужных ему операций», — описывают схему в налоговой, добавляя, что схема позволяла уклоняться от уплаты НДС, выплачивать сотрудникам «серую» заработную плату и за счет этого уходить от зарплатных налогов и сборов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 ноября 2022

В России жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене с 1 декабря
10 ноября 2022

В РФ ожидается снижение ставок по ипотеке, если не будет расти инфляция
10 ноября 2022

Более миллиона рублей выручили псковские участники проекта «Вкусная пятница»
10 ноября 2022

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным
09 ноября 2022

Эксперт рассказал, как псковичей искусственно «вгоняют» в долги за ТКО

09 ноября 2022

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню

09 ноября 2022

Пресс-конференция о защите прав потребителей проходит в медиацентре ПАИ
09 ноября 2022

В Псковской области подорожали соль, рис и сахар

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...