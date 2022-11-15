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Политика

Александр Котов: Есть хозяин в районе - всё работает

Работу глав Новоржевского и Пустошкинского районов оценил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 15 ноября.

«Они замкнулись в себе, не видно никаких идей, которые могли бы быть поддержаны на областном уровне, губернатором прежде всего, и, в общем-то, район – и один, и другой… наверное, нельзя сказать, что бедствует, но как-то движется по инерции, медленно-медленно, даже тогда, когда есть определенные возможности реализовать те или иные проекты», - отметил Александр Котов.

Он привел в пример физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, который по программе «Единой России» строится в Новоржевском районе третий год.

«Надеюсь, что в этом году он все-таки будет сдан. И это как раз говорит о том, что органы местного самоуправления работают неэффективно. Как бы там кто ни пытался переложить вину с больной головы на здоровую, все зависит от хозяина. Есть хозяин в районе – тогда там все работает, все нормально. Если у него не получается – он всегда готов обратиться за помощью, попросить эту помощь, при этом мы должны видеть, что руководитель работает сам и делает все, что он может сделать. Если этого не происходит, то, соответственно, и помощь оказывать бессмысленно, потому что сколько ни оказывай, если на месте сами работать не будут, то все как в черную дыру. Вот так примерно там все это и происходит», - заключил Александр Котов.

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