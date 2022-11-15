Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 8,5% годовых

Россельхозбанк объявляет о повышении ставок по вкладам. Так, максимальная ставка по вкладу «Растущий доход» теперь составляет 8,5 %. Кроме того, выросли ставки в рамках линейки самых популярных вкладов банка – «Доходный» в рублях. Максимальная ставка по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный» повысилась до 7,9% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

Данные условия актуальны на сроках размещения средств один год, один год один месяц и полтора года (для вклада «Доходный» при условии выплаты в конце срока вклада и открытии через дистанционные каналы обслуживания) и один год один месяц, полтора года (для вклада «Доходный Пенсионный» при условии выплаты в конце срока вклада).
 
Вклад «Растущий доход» может быть открыт на срок полтора года. Это вклад с растущей процентной ставкой – ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора, и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса – десять тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока. Вклад не предусматривает опции пополнения и расходных операций.
 
Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от трех месяцев до четырех лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка – десять тысяч рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – три тысячи рублей. Выплата процентов производится по выбору: в день окончания срока вклада или ежемесячно в последний рабочий день месяца. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.
 
Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк» или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк». Минимальный размер первоначального взноса по нему – 500 рублей.
 
Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Александр Котов - о бюджете-2023: Поработать придётся больше обычного
15 ноября 2022

Производство молока на предприятии в Новосокольниках выросло почти в 5 раз
15 ноября 2022

Юрист объяснил, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ
15 ноября 2022

Более чем на 20% подорожали новостройки в России с начала года
14 ноября 2022

В России жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене с 1 декабря
10 ноября 2022

В РФ ожидается снижение ставок по ипотеке, если не будет расти инфляция
10 ноября 2022

Более миллиона рублей выручили псковские участники проекта «Вкусная пятница»
10 ноября 2022

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...