Жалобу музыканта на штраф за дискредитацию ВС РФ рассмотрят в Уфе

21:38, 15 ноября 2022, ПАИ

Жалобу лидера ДДТ Юрия Шевчука на штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ рассмотрят в Верховном суде Башкирии в Уфе 19 декабря, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.

Ранее Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал РИА Новости, что подал жалобу на решение суда. Жалоба была принята Верховным судом Башкирии, но чуть позже материалы дела направил в суд первой инстанции для устранения недостатков. О каких именно недостатках идёт речь, не сообщалось.

«По информации Советского районного суда, рассмотрение жалобы назначено в Верховном суде республики на 19 декабря 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошёл в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее его отправили по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот вернул дело обратно в столицу Башкирии, где и было принято решение.