Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Жалобу музыканта на штраф за дискредитацию ВС РФ рассмотрят в Уфе

Жалобу лидера ДДТ Юрия Шевчука на штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ рассмотрят в Верховном суде Башкирии в Уфе 19 декабря, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.

Ранее Советский суд Уфы признал лидера ДДТ виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ и назначил ему штраф 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта Александр Передрук сообщал РИА Новости, что подал жалобу на решение суда. Жалоба была принята Верховным судом Башкирии, но чуть позже материалы дела направил в суд первой инстанции для устранения недостатков. О каких именно недостатках идёт речь, не сообщалось.

«По информации Советского районного суда, рассмотрение жалобы назначено в Верховном суде республики на 19 декабря 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Концерт ДДТ, ставший поводом для административного дела, прошёл в столице Башкирии 18 мая. Изначально материал поступил в Советский суд Уфы, далее его отправили по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот вернул дело обратно в столицу Башкирии, где и было принято решение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

При обстреле Шебекино в Белгородской области погибли два человека
15 ноября 2022

Акцию на Кургане Дружбы планируют провести поисковики из Беларуси и России
15 ноября 2022

Проект бюджета на 2023 год внесён в Псковскую городскую Думу
15 ноября 2022

У Борис Елкина огромный потенциал и стремление работать - Александр Котов
15 ноября 2022

О преференциях для новых глав районов рассказал Александр Котов
15 ноября 2022

Импичмент грозит главе Пустошкинского района
15 ноября 2022

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»
12 ноября 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Одна голова хорошо

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...