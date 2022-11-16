Инфляция в Псковской области замедлилась до 11,86%

13:53, 16 ноября 2022, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в октябре 2022 года замедлилась до 11,86 %, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Напомним, в сентябре инфляция составляла 13,76 %. Месяцем ранее - 14,72 %, еще раньше – 15,50 %. В прошлом месяце годовой темп прироста цен в регионе сложился ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (12,56%) и в целом по стране (12,63%).

Основными факторами замедления инфляции в регионе стали увеличение предложения ряда продовольственных товаров, а также сдержанная потребительская активность.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в октябре снизился и составил 11,19% после 13,79% месяцем ранее.

Увеличение предложения мясных и молочных продуктов в результате наращивания объемов их производства в стране продолжило способствовать замедлению роста цен на молоко, сметану, сливочное масло и сыр. А куриное мясо и свинина стали дешевле, чем год назад, сообщается на сайте регулятора.

Увеличение сбора тепличных овощей в регионах-поставщиках в текущем году повлияло на ускорение снижения цен на помидоры, а также на уменьшение в годовом выражении цен на огурцы.

Урожай картофеля возрос благодаря увеличению посевных площадей. При этом улучшение эпидемической обстановки расширило возможности хозяйств по реализации продукции на региональных сельскохозяйственных ярмарках. Это привело к росту предложения картофеля в регионе и ускорению снижения цен на него.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в октябре уменьшился до 15,31% после 17,52% в сентябре.

На фоне ослабления потребительской активности продолжил замедляться годовой рост цен на легковые автомобили. Дополнительное влияние на ценовую динамику оказало расширение предложения на региональном рынке подержанных иномарок за счет их параллельного импорта частными лицами.

Вслед за сокращением спроса на легковые автомобили снизился спрос на автомобильные шины, что при наличии достаточных запасов данной продукции на рынке обусловило снижение годового темпа прироста цен на нее.

Сдержанная потребительская активность и постепенное налаживание параллельного импорта привели к замедлению роста цен на отдельные виды бытовой техники и смартфоны.

Расширение предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке на фоне ограничения экспортных поставок обусловило снижение годового темпа прироста цен на моторное топливо.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в октябре снизился до 8,17% после 8,34% в предыдущем месяце. Сокращение туристического потока отразилось на снижении востребованности внутренних пассажирских авиаперелетов и санаторно-оздоровительного отдыха. В результате подешевели в годовом выражении авиабилеты, а также замедлился рост цен на услуги пансионатов и санаториев.