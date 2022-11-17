Сбербанк рассчитывает выдать 90-100 млрд рублей ипотеки

00:43, 17 ноября 2022, ПАИ

Сбербанк отмечает галопирующий рост выдачи ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в РФ и прогнозирует рост своего портфеля таких кредитов до 100 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева.

«Кредит на ИЖС вырос в объёмах кредитования за последние три года в 20 раз. В 2019 году Сбербанк выдал 5 млрд рублей ипотечных кредитов на ИЖС, в этом году мы планируем выдать около 90–100 млрд рублей. При этом галопирующими темпами растут выдачи. В прошлом году было 25 млрд руб., в этом — 100 млрд руб. за счёт госпрограммы», — сказал он.

Рост ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства в РФ является одной из целей новой стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года. Так, из документа следует, что к 2030 году будет выдано не менее 500 тыс. займов на приобретение или создание частных домов.

В стратегии отмечается, что переехать в индивидуальные дома хотят около 56 % живущих в квартирах граждан РФ — 19,7 млн семей. Строительство частных домов может позволить вводить дополнительные 50 млн кв. метров жилья ежегодно.